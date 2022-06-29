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Бельский подвел итоги работы первого года седьмого созыва ЗакСа

фото ЗакС политика Бельский подвел итоги работы первого года седьмого созыва ЗакСа

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в начале пленарного заседания 29 июня подвел итоги первого года работы седьмого созыва парламента, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Он отметил, что год был непростой: созыв начал работать в очередную волну коронавируса, а продолжил во время сильного санкционного давления.

Бельский заявил, что ЗакС за парламентский год принял порядка 400 правовых актов. В частности, одобрены многие важные социальные инициативы, сказал спикер. По его словам, к этому относятся поддержка долгожителей, ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей с детьми и другое.

- Дали возможность правительству [выделять] дополнительные социальные гарантии для людей, которые выполняют свой долг на специальной военной операции, которая проходит на территории ДНР и ЛНР. Сегодня мы рассматриваем с вами изменения в Социальный кодекс, где по инициативе депутатов мы предлагаем еще ввести дополнительные льготы для детей, которые находятся здесь, тех, кто выполняет свой служебный долг, чтобы они попали в льготную категорию и могли отдыхать по бесплатным путевкам, - добавил Бельский.

Также он отметил принятие мер поддержки для бизнеса из-за введения санкций. Особенно хорошо помогли туристической и IT отраслям.

- Мы помним, как в первые дни специальной военной операции огромное множество IT-специалистов уезжали из Российской Федерации, из Петербурга, для нас это одна из ключевых отраслей. Эти меры, которые мы с вами совместно с правительством предприняли, позволили большинству этих специалистов вернуться в эту отрасль и удержаться, - сказал Бельский.

Бельский поблагодарил коллег за работу и за оказанное доверие – избрание его председателем парламента. После этих слов в зале раздались аплодисменты. Также Бельский поблагодарил правительство.

- Мы в настоящий момент являемся одной командой, - считает спикер.

При этом он отметил, что на комиссиях зачастую представители исполнительной власти и парламента спорят. Но именно в спорах находится истина, добавил Бельский.

София Саттарова


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Бельский Александр Николаевич 

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