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Депутаты согласовали увеличение бюджета ТФОМС на 3,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Депутаты согласовали увеличение бюджета ТФОМС на 3,5 млрд рублей

Петербургские депутаты на заседании 29 июня согласовали увеличение Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документе сказано, что доходы фонда вырастают на 3,5 млрд рублей. 

Общая сумма в 2022 году должна составить 132 млрд рублей, сказано в законопроекте. Документ предусматривает и рост расходов, они должны увеличиться на 3,1 млрд рублей до 135 млрд рублей.

В материалах к документам сказано, что доходы вырастают за счет дополнительных денег, выделенных правительством России из Федерального фонда обязательного медстрахования. Расходы же выросли за счет стимулирующих выплат медработникам, софинансирования оплаты труда врачам и других факторов.

София Саттарова


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