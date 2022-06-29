Депутаты согласовали увеличение бюджета ТФОМС на 3,5 млрд рублей

Петербургские депутаты на заседании 29 июня согласовали увеличение Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документе сказано, что доходы фонда вырастают на 3,5 млрд рублей.

Общая сумма в 2022 году должна составить 132 млрд рублей, сказано в законопроекте. Документ предусматривает и рост расходов, они должны увеличиться на 3,1 млрд рублей до 135 млрд рублей.

В материалах к документам сказано, что доходы вырастают за счет дополнительных денег, выделенных правительством России из Федерального фонда обязательного медстрахования. Расходы же выросли за счет стимулирующих выплат медработникам, софинансирования оплаты труда врачам и других факторов.

София Саттарова