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Новости 11:03

Парламент Петербурга изменил Устав города

фото ЗакС политика Парламент Петербурга изменил Устав города

На заседании 29 июня Законодательное собрание утвердило изменения Устава, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Поправки в Основной закон города подготовлены после принятия федерального закона о публичной власти Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова. 

В частности, в Уставе Петербурга прописывается единство системы публичной власти. Также законопроект добавляет в Основной закон города полномочие президента России распустить Законодательное собрание. 

В законопроекте уточняются обязанности и ограничения депутатов ЗакСа. Согласно документу, парламентарии могут отказаться от дачи показаний по гражданскому, административному или уголовному делу "об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с осуществлением им своих полномочий". Помимо этого, проект закона уточняет, что ЗакС должен в течение 30 дней принять решение о досрочном прекращении депутатских полномочий с момента, как для этого появились основания или о них стало известно. Если это произошло между сессиями парламента, то решение надо принять не позднее чем через три месяца, сказано в проекте закона.

София Саттарова


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