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Новости 14:55

ЗакС отменил льготные условия аренды для общественных туалетов и стоянок большегрузов

фото ЗакС политика ЗакС отменил льготные условия аренды для общественных туалетов и стоянок большегрузов

Парламент Петербурга 29 июня принял поправки в закон о критериях земельных участков, которые передаются в аренду без торгов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, без проведения торгов больше не будут предоставлять землю под туалеты общего пользования и стоянки автомобилей более 3,5 тонн. 

Документ внес представитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Андрей Алескеров. При рассмотрении документа в первом чтении он пояснил, что количество договоров на стоянку большегрузов растет с каждым годом. При этом есть факты использования земли под стоянку легковых автомобилей или под место для завоза загрязненных грунтов, заявил Алескеров. 

Ко второму чтению поправку подала комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, предложив исключить из закона и пункт об общественных туалетах. Депутаты на пленарном заседании ее одобрили.

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  

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