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Депутаты окончательно одобрили повышение зарплат себе, чиновникам и губернатору

фото ЗакС политика Депутаты окончательно одобрили повышение зарплат себе, чиновникам и губернатору

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 июня в окончательном чтении приняли законопроект о повышении заработных плат для губернатора города, чиновников и себя, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. По документу, у перечисленных служащих увеличивается число должностных окладов в виде "ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы". У губернатора их число вырастает с пяти до одиннадцати, у чиновников — с шести до восьми, у депутатов — с четырех до десяти. В итоге, в 2023 году на зарплаты депутатам, чиновникам и губернатору потратят на 697 млн рублей больше.

Также законопроект вводит нормы по пенсии бывшему губернатору Петербурга. Один из пунктов данной поправки позволяет правительству самостоятельно назначать "иные гарантии", кроме прописанных, для экс-руководителя города.

По данным ЗАКС.Ру, в окончательном чтении за документ решили не голосовать восемь человек. Среди них Ольга Герасина от "Новых людей", члены фракции КПРФ Роман Кононенко, Алексей Зинчук, Ирина Иванова, Александр Рассудов, Дмитрий Дмитриев, а также фракция "Яблоко" — Борис Вишневский и Александр Шишлов.

София Саттарова


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