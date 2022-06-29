Глава Минюста анонсировал переход ЗАГСов на электронный документооборот

Начиная с лета 2023 года ЗАГСы в России перейдут на электронный документооборот, пишет 29 июня ТАСС со ссылкой на главу Минюста Константина Чуйченко. Благодаря этому граждане смогут получать свидетельства о рождении, браке и разводе, а также смерти в электронном виде без бумажных носителей.

"Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемой реестровой модели, которая будет означать буквально следующее: теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе, все у нас будет в электронном виде", —приводит ТАСС слова министра.

При этом желающие смогут получать необходимые документы в привычном виде на бумаге. Также новый подход упростит запросы госорганами интересующих их данных.