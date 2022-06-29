ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:12

Глава Минюста анонсировал переход ЗАГСов на электронный документооборот

фото ЗакС политика Глава Минюста анонсировал переход ЗАГСов на электронный документооборот

Начиная с лета 2023 года ЗАГСы в России перейдут на электронный документооборот, пишет 29 июня ТАСС со ссылкой на главу Минюста Константина Чуйченко. Благодаря этому граждане смогут получать свидетельства о рождении, браке и разводе, а также смерти в электронном виде без бумажных носителей.

"Сейчас очень активно развиваем систему ЗАГС. И у нас с июня 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемой реестровой модели, которая будет означать буквально следующее: теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе, все у нас будет в электронном виде", —приводит ТАСС слова министра.

При этом желающие смогут получать необходимые документы в привычном виде на бумаге. Также новый подход упростит запросы госорганами интересующих их данных.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости29 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама