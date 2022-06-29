Петербуржец добился права внести в паспорт сведения о погибших в "Зимней вишне" детях

Петроградский районный суд вынес решение по иску петербуржца, добивавшегося возможности внести в паспорт сведения о его несовершеннолетних детях, погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает 29 июня объединенная пресс-служба городских судов.

Истец указал, что по достижении 45-летнего возраста он обратился в отдел по вопросам миграции с заявлением о замене паспорта на новый. К заявлению он приложил свидетельства о рождении троих своих несовершеннолетних детей, двое из которых погибли в 2018 году во время пожара в кемеровском торговом центре.

На момент смерти дети не достигли 14 лет, в связи с чем отец хотел вписать их в свой паспорт. Однако желаемого он не достиг, а в ответ на устную просьбу получил отказ начальницы отдела, рассказал истец. "В ответ на претензию истца был дан ответ, что внесение в паспорт гражданина Российской Федерации сведений об умершем ребенке нецелесообразно", — уточняет судебная пресс-служба.

Суд посчитал, что перечень сведений, которые вносятся в паспорт, не предполагает исключений и потому истец имеет право на удовлетворение своих требований. При этом, как отметили в пресс-службе, "административные ответчики не представили доказательств, подтверждающих законность и обоснованность отказа".

В итоге суд признал незаконным отказ главы отдела внутренней миграции УМВД по Петроградскому району и обязал его в 10-дневный срок вновь рассмотреть заявление истца о внесении имен его погибших детей в паспорт.