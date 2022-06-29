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Беглов и Бельский подписали совместный план работы на 2022 и 2023 год

фото ЗакС политика Беглов и Бельский подписали совместный план работы на 2022 и 2023 год

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский подписали совместный план законопроектной работы на 2022-2023 годы, известила 29 июня пресс-служба градоначальника. Церемония состоялась в Мариинском дворце.

В ходе встречи Беглов рассказал, что предыдущий план принимался в октябре 2021 года в условиях пандемии коронавируса. Всего, согласно его подсчетам, за прошедший год в городе было принято более 80 законов, в том числе в социальной сфере и в сфере поддержки малого и среднего бизнеса и налогообложения.

Коснулся Беглов также и западных санкций, заявив, что они были направлены против высокотехнологичных отраслей. "Но наша экономика не дрогнула. Мы с вами создали хорошую "подушку безопасности" — и она показала эффективность", — сообщил градоначальник в своем выступлении.

Также губернатор высказался о необходимости "не только удержать экономику, но и продолжить развитие города", заявив при этом, что до сих пор в Петербурге не был остановлен ни один проект. "Сложности будут, но мы их преодолеем, — обнадежил он присутствующих. — Мы с вами команда города, команда ленинградцев-петербуржцев".

В свою очередь, Бельский объявил, что подписанное соглашение станет базой для законодательной деятельности в будущем. По его словам, в плане имеется 53 закона, но с течением времени их количество может увеличиться.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга


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