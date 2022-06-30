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Новости 11:31

Центробанк представил дизайн обновленной сторублевой купюры

фото ЗакС политика Центробанк представил дизайн обновленной сторублевой купюры

Начиная с 30 июня в оборот вводится банкнота номиналом 100 рублей с обновленным дизайном, сообщили в Центробанке. Регулятор представил ее облик утром в четверг.

Как отмечается, купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На ее лицевой стороне представлен фрагмент Спасской башни Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал в память о погибших советских воинах.

"Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности", — отметили в ЦБ.

Предполагается, что новые купюры будут поступать в оборот постепенно. Они будут использоваться наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года.

Фото: скриншот видео Банка России


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