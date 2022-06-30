Минобороны назвало "шагом доброй воли" вывод военных с острова Змеиный

Вывод российских войск с ранее занятого острова Змеиный в Черном море был сугубо добровольным, следует из заявления официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова от 30 июня. Согласно его утверждениям, таким способом руководство РФ продемонстрировало, что не препятствует вывозу сельхозпродукции с территории Украины.

"30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", — объявил Конашенков.

По его словам, таким способом Россия показала, что "не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины". Также представитель Минобороны заявил, что теперь Киев не сможет "спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна" из-за присутствия российских военных в северо-западной части Черного моря.