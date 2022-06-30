ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:23

Минобороны назвало "шагом доброй воли" вывод военных с острова Змеиный

фото ЗакС политика Минобороны назвало "шагом доброй воли" вывод военных с острова Змеиный

Вывод российских войск с ранее занятого острова Змеиный в Черном море был сугубо добровольным, следует из заявления официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова от 30 июня. Согласно его утверждениям, таким способом руководство РФ продемонстрировало, что не препятствует вывозу сельхозпродукции с территории Украины.

"30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", — объявил Конашенков.

По его словам, таким способом Россия показала, что "не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины". Также представитель Минобороны заявил, что теперь Киев не сможет "спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна" из-за присутствия российских военных в северо-западной части Черного моря.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама