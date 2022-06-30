С 1 июля коммунальные тарифы вырастут на 5%

Суммарный платеж за все коммунальные услуги вырастет в Петербурге "не более, чем на 5%", сообщили 30 июня в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля. Индексация тарифов состоится уже завтра, 1 июля.

Начиная со второго полугодия тариф на водоснабжение и водоотведение вырастет на 1,7%, на теплоснабжение — на 3,6%, а на газоснабжение — на 3,2%. Стоимость электроэнергии вырастет в среднем на 5,0%. Кроме того, изменится стоимость услуг регионального оператора по обращению с отходами — она составит 8,32 рубля за квадратный метр площади квартиры.

"В итоге суммарный платеж за все коммунальные услуги во втором полугодии 2022 года вырастет не более, чем на 5%. Это в три раза ниже текущего уровня текущей инфляции (16,5%) и почти в два раза ниже плановой инфляции в 2023 году, которая по расчетам Министерства экономического развития РФ оценивается в 9%", — заявили в Смольном. Там также отметили, что повышение тарифов окажется ниже установленного правительством предельного индекса, который для Петербурга установлен на уровне 6,3%.

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