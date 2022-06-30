Бельский заявил о готовности Петербурга стать "центром новой дипломатии"

Спикер Заксобрания Александр Бельский порассуждал о перспективах Петербурга в контексте геополитических сдвигов, попутно обвинив страны Запада в "безудержном шельмовании" своих оппонентов, передает 30 июня пресс-служба городского парламента.

Своим мнением Бельский поделился на полях Петербургского международного юридического форума, в работе которого он принял участие. По версии спикера, в этом году ПМЮР "приобрел совершенно новое наполнение", поскольку ныне теоретические дискуссии о праве как форме сосуществования приобрели "по-настоящему практическое значение для выживания человечества".

Председатель городского парламента заявил, что "на наших глазах рушится система сдержек и противовесов, которая более семи десятилетий удерживала мир от глобальных конфликтов". Он также добавил, что западные страны якобы применяют к несогласным с ними "политику "отмены", нелегитимных санкций и безудержного шельмования", в то время как многие развивающиеся страны больше не хотят "жить "по понятиям", которые зависят исключительно от воли сильного".

"Будущее за многополярным миром", — провозгласил Бельский и добавил, что Петербург "готов взять на себя обязанности центра этой новой дипломатии".

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга