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Суд в Петербурге запретил мультсериал "Счастливые лесные друзья"

фото ЗакС политика Суд в Петербурге запретил мультсериал "Счастливые лесные друзья"

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, которая добивалась признания американского мультсериала "Счастливые лесные друзья" запрещенным к распространению в РФ. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, авторы произведения в жанре черного юмора популяризируют среди несовершеннолетней аудитории противоправное и деструктивное поведение. Среди прочего, опасения прокурора вызвали натуралистические сцены, различного рода моральное и физическое насилие, издевательства и "приемы лишения жизни", фигурирующие в мультсериале, который выспускался в 1999-2016 годах.

"Данные материалы окажутся для них не только эмоционально привлекательными, но и будут побуждать к действиям подражательного характера", - пишет пресс-служба судов.

Видео мультсериала по состоянию на середину дня 30 июня недоступно на YouTube.


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