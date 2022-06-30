Суд сделал заседание по продлению меры пресечения Скочиленко закрытым

Василеостровский районный суд 30 июня начал заседание по избранию меры пресечения художнице Александре Скочиленко, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Заседание было назначено на 11:00 часов, но началось только после 15:00 часов. Все это время пришедшие поддержать Скочиленко друзья и сочувствующие ждали ее в коридоре.

На само заседание сначала пустили 10 слушателей. Также в зале присутствовали четверо пристава и четверо полицейских. Во время подачи ходатайств адвокат художницы Яна Неповиннова попросила вызвать свидетелей и одного из поручителей. Следователь с прокурором в связи с этим попросили сделать заседание закрытым, чтобы не разглашать перед слушателями персональные данные свидетелей и материалы дела. Неповиннова и Скочиленко протестовали, но судья встала на сторону следователя с прокурором.

На заседание суда пришёл депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он ещё при первом избрании меры Скочиленко выступил ее поручителем и просил не заключать ее под стражу. В разговоре с ЗАКС.Ру депутат отметил, что художницу могли хотя бы отправить под домашний арест - она не представляет опасности. По словам Вишневского, защита Скочиленко считает, что присутствие поручителя усилит вес его просьбы не оставлять девушку в СИЗО. Парламентарий предположил, что это может и не подействовать на суд. Но попытаться стоит, заявил Вишневский.

Напомним, правоохранительные органы задержали Скочиленко по подозрению в замене ценников в магазине на листочки с пацифистскими надписями. В апреле 2022 года в отношении неё возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Тогда же суд отправил Скочиленко в СИЗО, а затем продлил эту меру пресечения до 1 июля.

София Саттарова