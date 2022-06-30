В Петербурге внедряют новые ГОСТы для строительства и ремонта дорог

В течение лета на работах по строительству и капитальному ремонту петербургских дорог начнут использовать новые ГОСТы, о чем на Петербургском международном форуме рассказал начальник управления контроля качества и внедрения инноваций ГКУ "Дирекция транспортного строительства" Андрей Демин.

"Это система объемно-функционального проектирования и объемное проектирование. Эти системы позволяют нам уже в лабораторных условиях понять, как будет вести себя асфальтобетонное покрытие в период его эксплуатации с перспективой на пять лет. С середины лета этого года будут применяться только новые смеси", - приводит его речь ТАСС.

В ближайшее время, по словам специалиста, станет невозможной ситуация, при которой весь город покрыт одним и тем же типом асфальта. Его толщину будут подбирать с учетом специфики той или иной улицы и интенсивности трафика на ней. Усилится также контроль качества на всех этапах подрядных работ. Ожидается, что до конца года в городе приведут в порядок более двух миллионов кв. метров дорожного полотна.