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Новости 16:55

Поморскому активисту назначили ограничение свободы из-за комментариев в соцсети

фото ЗакС политика Поморскому активисту назначили ограничение свободы из-за комментариев в соцсети

Суд в Северодвинске приговорил к девяти месяцам ограничения свободы 20-летнего молодого человека из-за комментариев, которые он оставил в социальной сети. Инкриминированные ему высказывания были оставлены в день митинга 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального. Они, по версии СК, заключали в себе "призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти".

Во время следственных действий фигурант дела, возбужденного по ч.3 ст. 212 УК, признал вину, о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Напомним, что в январе прошлого года по всей стране прошли рекордные по своей массовости несанкционированные выступления граждан, осудивших преследование оппозиционера Алексея Навального. Впоследствии Навального осудили по еще одному делу и внесли в перечень экстремистов и террористов, запретив его политические организации.


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