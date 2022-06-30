На опасном участке Волхонского шоссе оборудуют тротуар

Петербургским депутатам удалось добиться от Смольного капитального ремонта Волхонского шоссе возле железнодорожной станции Стрельна. Речь идет об отрезке между Фронтовой улицей и улицей Энгельса, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России". Ранее жители пожаловались депутату Михаилу Барышникову на то, что из-за отсутствия тротуара учащимся школы №413 приходится ходить на уроки по опасной обочине.

"Там действительно нет пешеходных дорожек. Мы поднимали этот вопрос не один год. Недавно мы в очередной раз обратились в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры – было принято положительное решение", - рассказал Барышников.

Деньги на реконструкцию дороги заложили в бюджет на следующий год. О сроках работ чиновники сообщат позже. Примечательно, что нагрузка на школу №413 в сентябре значительно возрастет из-за закрытия школы №421.