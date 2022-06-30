ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:22

На опасном участке Волхонского шоссе оборудуют тротуар

фото ЗакС политика На опасном участке Волхонского шоссе оборудуют тротуар

Петербургским депутатам удалось добиться от Смольного капитального ремонта Волхонского шоссе возле железнодорожной станции Стрельна. Речь идет об отрезке между Фронтовой улицей и улицей Энгельса, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России". Ранее жители пожаловались депутату Михаилу Барышникову на то, что из-за отсутствия тротуара учащимся школы №413 приходится ходить на уроки по опасной обочине.

"Там действительно нет пешеходных дорожек. Мы поднимали этот вопрос не один год. Недавно мы в очередной раз обратились в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры – было принято положительное решение", - рассказал Барышников.

Деньги на реконструкцию дороги заложили в бюджет на следующий год. О сроках работ чиновники сообщат позже. Примечательно, что нагрузка на школу №413 в сентябре значительно возрастет из-за закрытия школы №421.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама