Белоруссия будет поставлять Ленобласти ветеринарные препараты вместо зарубежных

Чиновники в Ленинградской области заручились согласием белорусских коллег поставлять ветеринарные препараты. Потребность в лекарствах для животных возникла после вступления в силу западных санкций, затруднивших логистику. Речь идет о седативных препаратах и анальгетиках. Договоренности в области импортозамещения его коллеги достигли с белорусским институтом экспериментальной ветеринарии имени Вышелесского.

"Эти препараты сейчас задерживаются, они находятся в Евросоюзе на границе, мы ожидали поставку 25 июня, но теперь сроки сдвигаются. Наша промышленность, к сожалению, такие препараты не выпускает", - приводит ТАСС рассказ начальника управления ветеринарии Ленобласти Леонида Кротова.

По словам Кротова, ветеринары из его региона в ближайшее время отправятся в Белорусь в деловую поездку: представительство на рынке Ленобласти интересует также компанию "БелВитунифарм".