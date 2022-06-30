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Белоруссия будет поставлять Ленобласти ветеринарные препараты вместо зарубежных

фото ЗакС политика Белоруссия будет поставлять Ленобласти ветеринарные препараты вместо зарубежных

Чиновники в Ленинградской области заручились согласием белорусских коллег поставлять ветеринарные препараты. Потребность в лекарствах для животных возникла после вступления в силу западных санкций, затруднивших логистику. Речь идет о седативных препаратах и анальгетиках. Договоренности в области импортозамещения его коллеги достигли с белорусским институтом экспериментальной ветеринарии имени Вышелесского. 

"Эти препараты сейчас задерживаются, они находятся в Евросоюзе на границе, мы ожидали поставку 25 июня, но теперь сроки сдвигаются. Наша промышленность, к сожалению, такие препараты не выпускает", - приводит ТАСС рассказ начальника управления ветеринарии Ленобласти Леонида Кротова.

По словам Кротова, ветеринары из его региона в ближайшее время отправятся в Белорусь в деловую поездку: представительство на рынке Ленобласти интересует также компанию "БелВитунифарм".


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