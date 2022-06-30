Суд отправил в психбольницу подозреваемого в поджоге храма в Парголово

Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил отправить на месяц в психиатрический стационар петербуржца Виктора Калюжного, проходящего по делу о поджоге деревянного прихода храма святителя Василия Великого в Парголово. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, исследовать душевное здоровье подследственного будут в городской психбольнице №6 на набережной Обводного канала.

Ранее суд отказал следствию, которое настаивало на заключении Калюжного под стражу.

Отметим, что фигурант дела, возбужденного по ч. 2 ст. 167 УК, признался в содеянном, пояснив, что перед инцидентом поссорился с женой, которая работала в храме.