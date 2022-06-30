Суд вернул запрет на земляные работы на Охтинском мысу

Куйбышевский районный суд Петербурга 28 июня запретил ООО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" проводить какие-либо работы на Охтинском мысе, территория которого принадлежит компании. Кроме того, КГИОП не сможет выдавать заключения и разрешать проводить работы на этом участке.

Применить меры предварительной защиты требовала группа истцов, среди которых депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, градозащитник Павел Шапчиц и другие активисты. Они пытаются через суд добиться признания бездействия КГИОП, правительства города и Министерства культуры в вопросе создания на Охтинском мысе археологического музея. В начале 2021 года с таким пожеланием выступил президент Владимир Путин.

В частности, истцы не согласны с решением владельца участка создать две тематические площадки вместо заявленного заповедника. Запрет на строительство будет действовать на период судебного разбирательства.

Напомним, собственник участка "Газпромнефть" намерена возвести на этом месте современный бизнес-центр, в котором планируют разместить офисы для своих сотрудников. Под научные цели, а именно - музеефикацию оборонительных средневековых крепостей, компания готова выделить лишь небольшие участки.

Константин Леньков