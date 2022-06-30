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Суд вернул запрет на земляные работы на Охтинском мысу

фото ЗакС политика Суд вернул запрет на земляные работы на Охтинском мысу

Куйбышевский районный суд Петербурга 28 июня запретил ООО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты" проводить какие-либо работы на Охтинском мысе, территория которого принадлежит компании. Кроме того, КГИОП не сможет выдавать заключения и разрешать проводить работы на этом участке. 

Применить меры предварительной защиты требовала группа истцов, среди которых депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, градозащитник Павел Шапчиц и другие активисты. Они пытаются через суд добиться признания бездействия КГИОП, правительства города и Министерства культуры в вопросе создания на Охтинском мысе археологического музея. В начале 2021 года с таким пожеланием выступил президент Владимир Путин. 

В частности, истцы не согласны с решением владельца участка создать две тематические площадки вместо заявленного заповедника. Запрет на строительство будет действовать на период судебного разбирательства. 

Напомним, собственник участка "Газпромнефть" намерена возвести на этом месте современный бизнес-центр, в котором планируют разместить офисы для своих сотрудников. Под научные цели, а именно - музеефикацию оборонительных средневековых крепостей, компания готова выделить лишь небольшие участки. 

Константин Леньков


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