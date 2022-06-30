Суд продлил содержание Скочиленко в СИЗО до 1 августа

Василеостровский районный суд 30 июня решил продлить арест художницы Александры Скочиленко, сообщается в созданном в ее поддержку Telegram-канале. Там же уточняется, что в СИЗО девушка будет находиться минимум до 1 августа.

Адвокат Скочиленко Яна Неповиннова рассказала ЗАКС.Ру, что на заключении под стражей настаивал следователь Илья Проскуряков. Он считает, что девушка может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства, сообщила Неповиннова. По ее словам, никаких аргументов - документов или упоминания обстоятельств - в пользу своих слов следователь не предоставил.

- Довод [следователя] - преступление направлено на дестабилизацию обстановки в стране, создает социальную напряженность в обществе. На что я сказала, что большую дестабилизацию и социальную напряженность создает то, что Александра - молодая, образованная девушка, имеющая ряд тяжелых заболеваний, несопоставимых с содержанием под стражей, находится сейчас в СИЗО, - рассказала адвокат художницы.

Она добавила, что также следователь утверждал, что Скочиленко необходимо держать под стражей из-за тяжести ее преступления и имеющегося ранее административного наказания. Последнее судья ранее сама исключила как довод, сказала Неповиннова. Адвокат отметила, что преступление ее подзащитной хоть и считается тяжелым, но носит ненасильственный характер.

Неповиннова настаивала на мере пресечения, которая не связана с содержанием под стражей. Это может быть домашний арест, запрет определенных действий, обязательство о явке или поручительство. На прошлых судах по избранию Скочиленко меры пресечения были представлены несколько поручительств. Одно из них подписал депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский. Он пришел на заседание суда 30 июня, чтобы объяснить свое решение.

"[Я сказал,] Что поручительство даю потому, что полагаю совершенно несправедливым выбирать содержание под стражей как меру пресечения - с учетом как состояния ее здоровья, так и, с моей точки зрения, необоснованности обвинения", написал в своем Telegram-канале депутат.

Также в суде выступили девушка обвиняемой Соня Субботина и Алексей Белозеров. Они дали положительную характеристику личности Скочиленко, рассказала ее адвокат.

Однако суд решил продлить содержание художницы в СИЗО. ВTelegram-канале в поддержку художницы не уточняется, приняла ли судья во внимание доводы защиты.

София Саттарова / фото: Константин Леньков