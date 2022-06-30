В Сибири по делу о госизмене задержали ученого с последней стадией рака

Новосибирские полицейские задержали профессора Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Дмитрия Колкера, сообщает издание "Тайга.инфо" со ссылкой на сына ученого, Максима. Профессора преследуют в рамках дела о государственной измене.

По версии следствия, Дмитрий Колкер, также работающий заведующим лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), передал в Китай сведения, составляющие государственную тайну. Силовики предполагают, что это произошло в ходе поездки с лекциями, посвященными лазерной спектроскопии.

"С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском", - рассказал сын физика.

Колкер-старший тяжело болен: у него последняя стадия рака, при которой он не может самостоятельно питаться. Несмотря на это, задержание произошло в больнице, откуда его этапировали в Москву.