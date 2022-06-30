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В Кировском районе не могут выполнить решение суда и снести детский сад

фото ЗакС политика В Кировском районе не могут выполнить решение суда и снести детский сад

Неиспользуемое петербургское здание, принадлежащее детскому саду №48, подлежит сносу, однако администрация учреждения уже несколько месяцев не может выполнить демонтаж по решению суда. Как пишет строительное издание "Канонер", у детского сада нет финансовой возможности организовать и провести работы. Так, в частности, считает и замглавы администрации Кировского района Наталия Борейко.

Суд обязал снести объект по адресу Дачный проспект, 21к2, удовлетворив иск от комитета по контролю за имуществом. До того чиновники установили, что третий этаж здания был надстроен незаконно и представлял угрозу для жизни и здоровья граждан.

По словам главы комитета по контролю за имуществом Сергея Муравьева, в мае на детский сад завели исполнительное производство "в связи с неисполнением ответчиком решения суда". Кто и как возьмется за снос, пока неизвестно.


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