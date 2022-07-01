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В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за жары

фото ЗакС политика В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за жары

"Желтый" уровень погодной опасности в Петербурге и Ленобласти объявлен 1 июля, сообщила в пятницу пресс-служба Смольного. Согласно информации Росгидрометцентра, днем ожидается повышение температуры до 31 градуса.

Предупреждение будет действовать в период с 13:00 до 18:00, власти Петербурга просят горожан соблюдать осторожность.

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что температура в Петербурге приближается к рекордной. Из-за антициклона в городе ожидается "малооблачная, спокойная и жаркая погода, с температурой близкой к суточному рекорду этого дня". В субботу также ожидается жара и отсутствие дождей.


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