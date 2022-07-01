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Либерал-демократы предложили добавить символы Z и V на автономера

фото ЗакС политика Либерал-демократы предложили добавить символы Z и V на автономера

Фракция ЛДПР в Госдуме обратилась к главе ГИБДД Юрию Черникову с предложением расширить перечень символов, используемых в государственных регистрационных знаках автомобилей, сообщило 1 июля РИА "Новости". Депутаты хотят дополнить список латинскими буквами Z и V.

"Предлагаем внести изменения в ГОСТ, определяющий буквы, используемые в сериях регистрационных знаков транспортных средств в России. К 12 уже используемых предлагаем добавить также символы "Z" и "V"", — цитирует РИА "Новости" письмо либерал-демократов на имя главы ГИБДД.

По версии фракции ЛДПР, подобное нововведение не только бы стало акцией в поддержку российской армии, но также позволило бы увеличить объем региональных серий номеров. Никакого нарушения в этом депутаты не видят.

"В автомобильных номерах России и так используются только те буквы, которые есть и в кириллице, и в латинице. Это необходимо, чтобы машины с российскими номерами могли выезжать за границу", — объяснили в пресс-службе фракции.


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