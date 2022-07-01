На выходных с Финляндского вокзала пустят дополнительные электрички

В связи с ожидающейся в ближайшие дни жарой 2 и 3 июля с Финляндского вокзала будут ходить дополнительные электропоезда, сообщили в пятницу в комитете по транспорту.

Речь идет об электричках на Белоостров через Сестрорецк в 14:35 (обратно в 18:34 и в 19:48) и через Парголово в 15:50. Также расписание пополнится поездами в Зеленогорск в 16:32 (обратно в 18:01) и в Васкелово в 10:50 (обратно в 13:00).

Во избежание очередей в пригородных кассах комтранс попросил пассажиров покупать билеты при помощи онлайн-сервисов.