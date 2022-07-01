В Петербурге эвакуируют суды после сообщений о минированиях

Районные суды Петербурга эвакуируют граждан после поступивших на почту электронных писем с сообщениями о минированиях, рассказали 1 июля в объединенной пресс-службе судов города. Авторы посланий заодно сообщили об угрозах взрывов в музеях и метро.

"Заминированы все суды! И все метро!" — говорится в первом письме. Текст второго уточняет: "Заминирован суд, музеи, вагоны на оранжевой ветке метро".

Требования, выдвигаемые анонимными "минерами", напрямую касаются работы объединенной пресс-службы судов Петербурга. Дело в том, что в обоих случаях неизвестные требуют увольнения сотрудниц пресс-службы, утверждая, что до тех пор, пока те не уйдут с работы, "страдать будут все".

В судебной пресс-службе требования прокомментировали в том ключе, что они вдохновили сотрудниц "на еще более активную работу".