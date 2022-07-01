Суд в Петербурге запретил видео с собачьими боями

Невский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора, который добивался запрещения в РФ страницы с видеозаписью собачьих боев. Видео носит название "Бультерьер vs канарский дог (fighting dogs) собачьи бои bull terrier против presa canario". Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, истец указывал, что материал пропагандирует жестокое обращение с животными.

Со своей стороны, суд заявил, что с использованием животных нельзя организовывать и проводить "зрелищные мероприятия, влекущие за собой нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных". Кроме того, замечание суда гласило, что нельзя натравливать одних животных на других, если только речь не идет о служебных представителях фауны.