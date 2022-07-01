Миронов просит Беглова разобраться в скандале на патриотической выставке в Пушкине

Фестиваль "День русской славы", прошедший в Пушкине на прошлой неделе по случаю дня рождения города, омрачился скандалом: по сообщениям городских СМИ, организаторы сняли с одной из выставок некоторые экспонаты и символику. На известие об этом резко отреагировал депутат Госдумы Сергей Миронов: по его информации, организаторы выразили неуважение к сторонникам "русского мира" на Донбассе. В связи с этим парламентарий в письме к губернатору Александру Беглову попросил провести проверку инцидента.

"Считаю, что нужно повторить выставку о Мариуполе в Петербурге, провести ее в центре города. Нужно перевернуть эту неприятную страницу и еще раз показать всем представителям власти на местах, что пренебрежительное отношение к символам СВО, к героям, сражающимся за мирный Донбасс, неприемлемо", - заявил политик в своем Telegram-канале.

Между тем, ситуацию уже прокомментировала неназванная замглавы администрации Пушкинского района, на которую сослался телеканал "Санкт-Петербург" и которая отвечала за проведение мероприятия. По ее словам, выставка была оформлена некорректно, тогда как недопонимание привело к тиражированию фейков. Из слов чиновницы следует, что символика военной спецоперации соседствовала с запрещенной в России нацистской символикой. Более того, организаторов попросили оградить вход на выставку для детей, что их возмутило и на что "они ответили скандалом, который стал причиной фейка".