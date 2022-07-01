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Новости 17:45

Петербуржцев попросили не подбирать птенцов

фото ЗакС политика Петербуржцев попросили не подбирать птенцов

В сезон размножения птиц к петербуржцам обратились орнитологи, попросившие не подбирать на улицах слетков (птенцов, не научившихся полноценно летать). Как следует из сообщения комитета по природопользованию, этих представителей фауны часто принимают за тяжело травмированных птиц и ошибочно стремятся помочь.

"Если птенцу не угрожает опасность, то лучше всего пройти мимо. Не подходите к слёткам близко, не трогайте их – своими действиями вы можете спровоцировать птенца переместиться в более опасное место или привлечь внимание хищников", - гласит призыв орнитолога Натальи Иовченко.

Более того, забирать слетков домой с целью ухода за ними тоже нельзя: с высокой долей вероятностью юные птицы погибнут. Допустимая помощь состоит в том, чтобы перенести птенца, оказавшегося на дороге или железной дороге, в ближайшие кусты.


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