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В Москве сожгли машину депутата-оппозиционера из Воронежской области

фото ЗакС политика В Москве сожгли машину депутата-оппозиционера из Воронежской области

Неизвестные злоумышленники минувшей ночью в Москве сожгли автомобиль Сергея Гуляева, который руководит фракцией справедливороссов в Борисоглебской городской думе. Об этом сообщила воронежская редакция издания "Блокнот".

Нападение на свою собственность (Тoyota Land Cruiser Prado) Гуляев объясняет политическими мотивами, а именно разногласиями с руководителем города Андреем Пищугиным и другими местными единороссами. Накануне депутат давал показания силовикам, касающиеся Пищугина и своего заявления на него: справедливоросс обвиняет главу города в систематических нарушениях законодательства. Заявление по факту поджога он тоже успел подать.


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