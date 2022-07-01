СМИ: В Петербурге по подозрению в уклонении от призыва задержали вратаря ЦСКА Федотова

Петербургские полицейские 1 июля задержали 25-летнего вратаря хоккейной сборной страны и ЦСКА Ивана Федотова, передает "Фонтанка". По сведениям издания, в военной прокуратуре подозревают, что спортсмен уклоняется от армии.

В компании силовиков Федотов направился в военкомат. В случае, если его признают виновным по статье 328 УК, ему грозит до двух лет заключения. Формально из-за своей принадлежности к клубу ЦСКА вратарь считается военнослужащим.

"Фонтанке" также известно, что Федотов якобы ранее поделился с коллегами желанием покинуть команду и страну.