Артистам губернаторского оркестра Петербурга предложили уволиться из-за сорванной Z-символики

Руководство губернаторского оркестра Петербурга выступило с заявлением в адрес сотрудников, которых не устраивает символика военной спецоперации на рабочем месте. Как сообщает Telegram-канал "Ротонда", инспектор оркестра Гай Давтян "готов принять заявление по собственному желанию" от не согласных с нынешним внешнеполитическим курсом. Об этом он написал коллегам в мессенджере.

Конфликт в организации начался с того, что артисты неоднократно срывали Z-символику со стены в их рабочем помещении. По мнению Давтяна, люди, позволяющие себе подобные поступки, не вправе быть трудоустроенными в государственном учреждении.