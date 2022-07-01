Пошлины на экспорт подсолнечного масла и зерна перевели в рубли

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому пошлины на экспорт российского подсолнечного масла, зерна и шрота переводятся в рубли. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Для конвертации будет применяться специфический показатель: его обозначили как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

Базовой ценой для пошлины на одну тонну масла сделали 82 тысяч рублей, на одну тонну пшеницы - 15 тысяч рублей, на одну тонну ячменя, кукурузы и шрота - 13 875 рублей.

Вместе с тем, действие пошлин на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота продлеваются до 31 августа следующего года.