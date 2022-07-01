ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:25

Пошлины на экспорт подсолнечного масла и зерна перевели в рубли

фото ЗакС политика Пошлины на экспорт подсолнечного масла и зерна перевели в рубли

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому пошлины на экспорт российского подсолнечного масла, зерна и шрота переводятся в рубли. Документ размещен на официальном портале правовой информации. Для конвертации будет применяться специфический показатель: его обозначили как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

Базовой ценой для пошлины на одну тонну масла сделали 82 тысяч рублей, на одну тонну пшеницы - 15 тысяч рублей, на одну тонну ячменя, кукурузы и шрота - 13 875 рублей.

Вместе с тем, действие пошлин на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота продлеваются до 31 августа следующего года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама