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Новости 20:33

Кабмин выделил еще 1,1 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта

фото ЗакС политика Кабмин выделил еще 1,1 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о перечислении дополнительных 1,1 млрд рублей на продолжение работ по реконструкции старинных фортов Кронштадта. Как сообщается на сайте правительства, деньги пойдут на восстановление фортов Император Александр I, Кроншлот и Петр I, которые станут частью туристического кластера "Остров фортов". Проект реализуется по поручению президента.

"Настоящий подарок для Петербурга ко Дню реставратора. <...> Мы проводим первую масштабную модернизацию Кронштадта и фортов с Петровских времен", - прокомментировал событие в своем Telegram-канале губернатор Александр Беглов.

Летом прошлого года федеральное правительство выделило еще 1 млрд рублей на проект.

фото: Александр Беглов / Telegram


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