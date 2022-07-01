Российское законодательство может пополниться термином "контрсанкционная информация"

Комитет по экономической политике Госдумы 1 июля одобрил поправку, предложенную к законопроекту о концессионных соглашениях, который пока прошел только первое чтение. Поправка вводит понятие "контрсанкционная информация", за утечку которой предлагается ввести юридическую ответственность.

Под новой формулировкой понимают сведения о сделках, совершаемых российскими юрлицами и физлицами, разглашение которых способно привести к новым санкциям против контрагентов.

"Распространение контрсанкционной информации допускается только с письменного согласия ее обладателя — российского физического или юридического лица — участника ВЭД (внешнеэкономической деятельности. - Прим. ЗАКС.Ру), совершившего или планирующего совершение сделки", - гласит текст документа.

Во втором чтении усовершенствованный законопроект рассмотрят 5 июля.