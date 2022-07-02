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Новости 11:03

Россия вышла из ряда соглашений Совета Европы

фото ЗакС политика Россия вышла из ряда соглашений Совета Европы

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Документ опубликован 1 июля на официальном портале правовой информации.

"Правительство постановляет одобрить <...> предложение о прекращении с 16 марта 2022 г. участия Российской Федерации в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы", — говорится в документе. Выход из соглашений связывают с прекращением начиная с 16 марта членства России в Совете Европы.

Согласно тексту, Россия прекращает участие в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, в частичном соглашении 1990 года об учреждении Европейской комиссии за демократию через право, в Европейской аудиовизуальной обсерватории, а также в частичном соглашении о культурных маршрутах и ряде других.

Также постановление признает утратившими силу ряд актов и отдельных положений актов правительства.


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