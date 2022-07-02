За 13 лет работы МФЦ в Петербурге получили 63 миллиона обращений

Общее количество обращений петербуржцев в многофункциональные центры составило 63 миллиона за 13 лет, рассказали 2 июля в пресс-службе губернатора. Первые два МФЦ появились в Петербурге в Василеостровском районе и в Кронштадте в 2009 году. Теперь же в городе услуги по принципу "одного окна" предоставляют 68 МФЦ и пять мобильных офисов, поделились данными в Смольном.

"В 2020 году утвержден план развития МФЦ. За два года мы открыли шесть новых центров, в том числе один — для бизнеса. В июле запланировано открытие МФЦ в торговом центре "Маршал" в Выборгском районе", — отметил Александр Беглов.

За прошедшие 13 лет количество сотрудников МФЦ выросло со 180 до почти четырех тысяч, список оказываемых услуг достиг 359 позиций. При этом "уровень удовлетворенности качеством услуг неизменно превышает 90 %", указали в Смольном.