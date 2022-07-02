Аэропорт "Левашово" станет принимать международные рейсы

Аэропорт "Левашово" близ одноименного поселка в Петербурге открыли для международных авиарейсов, сообщил в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. Также на территории аэродрома должен появиться грузопассажирский пункт пропуска через российскую границу.

В октябре 2021 года Минобороны подписало соглашение с "Газпромом" о реконструкции аэродрома под использование в гражданских целях. Финансирование проекта предполагалось осуществлять за счет средств "Газпрома", всего на эти цели планировалось потратить более 10 миллиардов рублей.