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Новости 15:09

Аэропорт "Левашово" станет принимать международные рейсы

фото ЗакС политика Аэропорт "Левашово" станет принимать международные рейсы

Аэропорт "Левашово" близ одноименного поселка в Петербурге открыли для международных авиарейсов, сообщил в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным. Также на территории аэродрома должен появиться грузопассажирский пункт пропуска через российскую границу.

В октябре 2021 года Минобороны подписало соглашение с "Газпромом" о реконструкции аэродрома под использование в гражданских целях. Финансирование проекта предполагалось осуществлять за счет средств "Газпрома", всего на эти цели планировалось потратить более 10 миллиардов рублей.


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