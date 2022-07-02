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Новости 15:56

С начала сезона 17 россиян скончались от укусов клещей

фото ЗакС политика С начала сезона 17 россиян скончались от укусов клещей

В общей сложности 17 человек скончались в текущем году от укусов клещей в России, пишет 2 июля "Интерфакс" со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова.

"В 2022 году на территории РФ было зарегистрировано 171 499 случаев присасывания клещей. Зарегистрированы случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. В текущем сезоне активности клещей в нашей стране зарегистрировано 17 летальных исходов", — поведал Чуланов и добавил, что в случае укуса человек должен незамедлительно обратиться за врачебной помощью.

При этом самой надежной мерой от клещевого энцефалита специалист назвал вакцинацию. Он уточнил, что прививки делаются только по эпидемическим показаниям, получить их могут жители районов с очагами энцефалита либо же путешественники, направляющиеся в такие местности. Вакцинация проводится как среди взрослых, так и среди детей.


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