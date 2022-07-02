ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:40

Правительство разрешило оформлять подключение к газовым сетям на портале госуслуг

фото ЗакС политика Правительство разрешило оформлять подключение к газовым сетям на портале госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее участникам соцпрограммы по газификации оформлять и подписывать договор о подключении к газовым сетям на портале госуслуг, рассказала 2 июля пресс-служба правительства. Воспользоваться такой услугой россияне смогут ближе к концу 2022 года.

"Речь идёт о расширении федерального реестра государственных и муниципальных услуг за счёт услуги по подключению оборудования или жилого дома к газовым сетям. До сих пор через портал госуслуг можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по почте (в том числе по электронной)", — отметили в пресс-службе.

Распоряжение  стало частью госпрограммы по социальной газификации, предполагающей, что к 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9 %, уточнили в кабмине. Также программа предусматривает возможность для граждан быстрее и с меньшими затратами подключаться к сетям.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама