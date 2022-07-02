Правительство разрешило оформлять подключение к газовым сетям на портале госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее участникам соцпрограммы по газификации оформлять и подписывать договор о подключении к газовым сетям на портале госуслуг, рассказала 2 июля пресс-служба правительства. Воспользоваться такой услугой россияне смогут ближе к концу 2022 года.

"Речь идёт о расширении федерального реестра государственных и муниципальных услуг за счёт услуги по подключению оборудования или жилого дома к газовым сетям. До сих пор через портал госуслуг можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по почте (в том числе по электронной)", — отметили в пресс-службе.

Распоряжение стало частью госпрограммы по социальной газификации, предполагающей, что к 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9 %, уточнили в кабмине. Также программа предусматривает возможность для граждан быстрее и с меньшими затратами подключаться к сетям.