Под Псковом сгорел дом-музей Римского-Корсакова

В деревне Любенск Псковской области накануне вечером загорелся дом-музей Римского-Корсакова, внесенный в реестр памятников федерального значения. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников, причиной происшествия могла стать неосторожность строителей, чинивших крышу с применением открытого огня.

"Уже очевидно, что ущерб будет значительный", - написал Ведерников, пообещав приложить усилия к восстановлению памятника.

"Псковская лента новостей" со ссылкой на спасателей сообщает, что в здании размером 40 на 10 метров выгорело 200 квадратных метров.

фото: Михаил Ведерников / Telegram