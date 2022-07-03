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Новости 13:47

Шойгу заявил о полном "освобождении" ЛНР

фото ЗакС политика Шойгу заявил о полном "освобождении" ЛНР

Министр обороны Сергей Шойгу в беседе с президентом Владимиром Путиным рассказал о последних действиях российских войск на Украине. Последние сутки ознаменовались, с его слов, взятием под контроль всей территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора", - говорится в заявлении министерства.

За последние 24 часа украинские силы были изгнаны с территорий, общая площадь которых насчитывает 182 квадратных километра.

Напомним, что военная спецоперация на Украине длится уже пятый месяц, при этом в последний раз о боевых потерях официально отчитывались 25 марта.


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