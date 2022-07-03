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Новости 14:29

Парадную ограду Смольного отремонтируют до конца весны

фото ЗакС политика Парадную ограду Смольного отремонтируют до конца весны

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции санкционировали начало работ по реставрации ограды парадного двора Смольного, о чем сообщается на сайте петербургского правительства.

Решетку покроют строительными лесами, рядом с ней появится бытовой городок. Подрядчиком выступает частый "клиент" петербургской администрации - ООО "Возрождение". Планируется, что объект приведут в порядок до середины мая следующего года.

Парадная ограда Смольного входит в состав памятника федерального значения "Смольный институт".


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