Парадную ограду Смольного отремонтируют до конца весны

Чиновники из Государственной административно-технической инспекции санкционировали начало работ по реставрации ограды парадного двора Смольного, о чем сообщается на сайте петербургского правительства.

Решетку покроют строительными лесами, рядом с ней появится бытовой городок. Подрядчиком выступает частый "клиент" петербургской администрации - ООО "Возрождение". Планируется, что объект приведут в порядок до середины мая следующего года.

Парадная ограда Смольного входит в состав памятника федерального значения "Смольный институт".