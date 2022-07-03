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СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода

В России возбудили уголовное дело в связи с обстрелом территории Белгорода, который имел место ранним утром 3 июля. Пресс-служба Следственного комитета утверждает, что речь идет о злом умысле украинских силовых структур, которые преследовали целью убийство мирного населения.

В результате нападения на объекты гражданской инфраструктуры, как говорится в релизе, погибло трое, пропало без вести двое и пострадало четверо человек. СК проводит различные экспертизы, в частности, определяя круг причастных к преступлению.

В свою очередь, Минобороны ранее заявило о преднамеренной атаке на Белгород и Курск с использованием кассетных бомб.


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