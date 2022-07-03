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Новости 16:01

В Петербурге продлили уровень повышенной пожарной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге продлили уровень повышенной пожарной опасности

Срок действия повышенной погодной опасности, пожарной опасности четвертого ("оранжевого") уровня петербургские чиновники продлили до полуночи 5 июля.

"В городе сохранятся очень жаркая и сухая погода", - говорится в обоснование этого решения.

"Оранжевый" класс опасности означает, что в городе существует повышенная угроза стихийных бедствий.

Отметим, что в пятницу и в субботу в Петербурге были побиты температурные рекорды: впервые за всю историю наблюдений воздух 1 июля прогрелся до 31,9 градусов, а 2 июля - до 31,8 градусов.


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