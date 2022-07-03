В Петербурге открыли памятник Серафиму Вырицкому

Памятник православному святому Серафиму Вырицкому (1866-1949) торжественно открыли в Петербурге с участием духовенства, депутатов и чиновников. Как сообщает пресс-служба ЗакСа, в церемонии, проведенной в у храма подвиижника Гостином дворе, поучаствовали спикер регионального парламента Александр Бельский, "культурный" вице-губернатор Борис Пиотровский и митрополит Варсонофий.

"Жизнь Серафима Вырицкого — пример для всех православных. Будучи богатым предпринимателем, он посвятил свои таланты Вере и Отечеству, принял духовное подвижничество", - произнес Бельский.

После освящения монумента собравшимся раздали грамоты и знаки религиозного деятеля.

фото: пресс-служба петербургского ЗакСа