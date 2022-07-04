Экс-замглавы управления департамента Минобороны отправили в СИЗО по делу о взятках

Суд в Москве поместил в СИЗО на два месяца бывшего замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) Леонида Харламова в рамках уголовного дела о получении особо крупной взятки, делится "Коммерсант".

Разбирательство в отношении Харламова, ранее руководившего отделом ракетного вооружения сухопутных войск, реактивных систем залпового огня и противотанковых ракетных комплексов ДОГОЗ, было начато после того, как новый замруководителя данного управления инициировал проверку его деятельности. Харламов покинул пост в марте этого года по истечении срока контрактной службы. В рамках проверки появилось много вопросов к сделкам, которые были заключены от лица Минобороны с АО "РИФ".

Как полагают следователи, после того, как Харламов заступил в должность в 2019 году, он начал вести деловые отношения с гендиректором АО "Корпорация НПО "РИФ" Александром Ивановым, предложив ему "общее покровительство" обозначенному предприятию и включению его в число исполнителей госконтрактов на разработку и производство военной продукции. Взамен Иванову следовало ежемесячно "вознаграждать" Харламова.

АО "Корпорация НПО "РИФ" занимается разработкой и изготовлением продукции для нужд железнодорожного транспорта, термоэлектрических модулей, толстопленочных нагревательных элементов, гибридной микроэлектроники, акустоэлектроники, фотоприемных устройств, электродвигателей малой мощности и прочей продукции.

Следствие считает, что в период с июля 2019 по март 2022 года Иванов посредством сторонних лиц передал полковнику не менее 6 млн 520 тысяч рублей.

Как итог, Харламова задержали, а Иванова освободили от уголовного преследования ввиду дачи показаний по делу.

Следствие ходатайствовало об аресте полковника, поскольку, по их сведениям, Харламов уже предпринимает меры избежать суда и скрыться за рубежом. Суд доводы представителей СК принял к сведению и отправил военного в СИЗО.