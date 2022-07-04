В течение недели испытания теплосетей проведут в пяти районах Петербурга

На протяжении всей текущей недели специалисты ГУП "ТЭК СПб" будут проводить гидравлические испытания в пяти районах Северной столицы, информирует пресс-служба предприятия.

Проверка теплосетей пройдёт в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Невском и Фрунзенском районах города.

На время испытаний будет увеличено давление в трубах до отметки, на четверть превышающей норму. Температура воды при этом будет снижена до 40 градусов. Благодаря подобным проверкам "ТЭК СПб" выявляет слабые места в водопроводной системе города.

На время проведения работ петербуржцев призывают не подходить к местам выхода воды на поверхность, не заходить за установленные ограждения и не ходить по затопленным местам. О повреждениях сетей следует незамедлительно сообщать по 112 или 004 либо на "горячую линию" ГУП "ТЭК СПб" — 601-93-93.

В общей сложности перед новым отопительным сезонам теплоэнергетики проведут 260 гидравлических испытаний отопительных коммуникаций.