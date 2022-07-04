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Новости 11:22

В Петербурге глава районной прокуратуры стал заместителем Виктора Мельника

фото ЗакС политика В Петербурге глава районной прокуратуры стал заместителем Виктора Мельника

У прокурора Петербурга Виктора Мельника появился новый заместитель: им стал старший советник юстиции Валерий Узляков, пишет "Фонтанка". Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Начиная с 2018 года Узляков руководит прокуратурой Московского района. До данного назначения он являлся и. о. прокурора Кировского района.

Перед этим Узляков являлся замначальника управления горпрокуратуры по надзору за МВД, МЧС и сферой юстиции. На данном посту сумел впоследствии занять кресло руководителя отдела.

Напомним также, что Виктор Мельник пришёл на смену Сергею Литвиненко в декабре 2021 года.


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